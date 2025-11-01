valanga sulla cima vertana in alto adige tre morti e due dispersi

AGI - Tragedia sulla Cima Vertana nella zona del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti e tre persone sono morte, una donna e due uomini. Lo apprende l'AGI dal Soccorso alpino. Altre due persone sono disperse e due ferite. Secondo quanto appreso, le vittime sarebbero tutte di nazionalità tedesca e di giovane età. La slavina ha coinvolto due gruppi, il primo composto da tre persone che è stato completamente travolto, il secondo ha travolto quattro escursionisti, due sono sopravvissuti e due risultano dispersi. La tragedia si è consumata a circa 3.200 metri. 🔗 Leggi su Agi.it

