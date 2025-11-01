Valanga su Cima Vertana in Alto Adige due gruppi di alpinisti travolti | morte 3 persone due dispersi
Due gruppi di alpinisti sono stati travolti da una valanga su Cima Vertana in Alto Adige. Tre persone sono purtroppo decedute, mentre 2 risultano disperse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cima Vertana, valanga travolge gruppo di alpinisti: ci sono delle vittime - Tragedia sulla Cima Vertana nella zona del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. quotidiano.net scrive
Alto Adige, valanga su Cima Vertana: ci sono delle vittime - Tragedia sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Da tg24.sky.it
Solda, tre morti sotto una valanga - Tre scialpinisti germanici, due uomini e una donna, sono morti travolti da una valanga nel pomeriggio di sabato a Cima Vertana, nel gruppo ... Come scrive rainews.it