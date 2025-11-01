Valanga si stacca sulla Cima Vertana travolti due gruppi di scialpinisti in Alto Adige | tre tedeschi morti due ancora dispersi 

Tre giovani scialpinisti tedeschi sono morti nei pressi di Cima Vertana, nella zona del gruppo dell’Ortles in Alto Adige, dopo essere stati travolti da una valanga. Altri due, anche loro provenienti dalla Germania, sarebbero al momento dispersi. Le operazioni del soccorso alpino di Solda, aiutate dalle stazioni limitrofe e dalla Guardia di finanza, sono ancora in corso per tentare di localizzarli. La massa di neve e i due gruppi travolti. La slavina è crollata dalla pendice nord della Cima Vertana intorno alle 15.50 di oggi, sabato 1 novembre. La massa di neve ha travolto prima un gruppetto di tre scialpinisti, due uomini e una donna, tutti deceduti. 🔗 Leggi su Open.online