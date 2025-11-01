Valanga in Alto Adige tre morti sulla Cima Vertana

Ildifforme.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una valanga si è staccata nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, in Alto Adige, coinvolgendo un gruppo di cinque scialpinisti di nazionalità tedesca. Al momento si registrano tre vittime.   Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, coordinate dalla Stazione del Soccorso Alpino di Solda con il supporto delle stazioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

valanga in alto adige tre morti sulla cima vertana

© Ildifforme.it - Valanga in Alto Adige, tre morti sulla Cima Vertana

Contenuti che potrebbero interessarti

valanga alto adige treCima Vertana, valanga travolge gruppo di alpinisti: ci sono delle vittime - Tragedia sulla Cima Vertana nella zona del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Come scrive quotidiano.net

Alto Adige, valanga su Cima Vertana: ci sono delle vittime - Tragedia sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. tg24.sky.it scrive

Valanga in Alto Adige: due vittime - Un'altra tragedia della montagna in Val Aurina in Alto Adige. Riporta tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Valanga Alto Adige Tre