Valanga in Alto Adige travolge due gruppi di escursionisti tedeschi | tre morti e due dispersi
Due gruppi di escursionisti di nazionalità tedesca sono stati travolti da una valanga che si è staccata in Alto Adige nella zona dell’ Ortles, nei pressi di Cima Vertana. Al momento, secondo quanto riferisce il soccorso alpino, si registrano tre vittime, due uomini e una donna. Il primo gruppo, composto da 3 persone, è stato completamente travolto: i tre alpinisti sono tutti deceduti. Nel secondo gruppo, formato da 4 persone, due sono sopravvissute, mentre altre due risultano ancora disperse. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, coordinate dalla stazione del soccorso alpino di Solda con il supporto delle stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei vigili del fuoco a valle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Javier Milei consolida il suo potere. Alle elezioni di midterm in #Argentina, il suo partito #LaLibertadAvanza ottiene il 41% dei voti e supera i peronisti. Non una valanga (non ha la maggioranza assoluta), ma quanto basta per blindare decreti e veti presidenzial - facebook.com Vai su Facebook
Valanga sull'Ortles travolge cinque scialpinisti: almeno 3 morti - Tragedia nelle montagne dell'Alto Adige dove oggi, sabato 1 novembre, una valanga si è staccata nella zona dell’Ortles, vicino a Cima Vertana, e ha travolto un gruppo ... Secondo msn.com
Valanga su Cima Vertana in Alto Adige, due gruppi di alpinisti travolti: morte 3 persone, due dispersi - La tragedia si è verificata sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Da fanpage.it
Alto Adige, valanga su Cima Vertana: morti tre scialpinisti - Nella zona del gruppo dell'Ortles un gruppo di cinque alpinisti tedeschi è stato travolto. Come scrive avvenire.it