Valanga in Alto Adige travolge due gruppi di escursionisti tedeschi | tre morti e due dispersi

Due gruppi di escursionisti di nazionalità tedesca sono stati travolti da una valanga che si è staccata in Alto Adige nella zona dell’ Ortles, nei pressi di Cima Vertana. Al momento, secondo quanto riferisce il soccorso alpino, si registrano tre vittime, due uomini e una donna. Il primo gruppo, composto da 3 persone, è stato completamente travolto: i tre alpinisti sono tutti deceduti. Nel secondo gruppo, formato da 4 persone, due sono sopravvissute, mentre altre due risultano ancora disperse. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, coordinate dalla stazione del soccorso alpino di Solda con il supporto delle stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei vigili del fuoco a valle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

