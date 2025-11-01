Valanga in Alto Adige morti tre escursionisti tedeschi | due sono dispersi

Tgcom24.mediaset.it | 1 nov 2025

La slavina ha sorpreso un gruppo di sette scialpinisti che stava risalendo lungo un canalino nella parete nord con picozza e ramponi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

valanga in alto adige morti tre escursionisti tedeschi due sono dispersi

© Tgcom24.mediaset.it - Valanga in Alto Adige, morti tre escursionisti tedeschi: due sono dispersi

