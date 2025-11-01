Valanga in Alto Adige morti tre escursionisti tedeschi | due sono dispersi
La slavina ha sorpreso un gruppo di sette scialpinisti che stava risalendo lungo un canalino nella parete nord con picozza e ramponi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
la Repubblica. . Una valanga si è staccata in Alto Adige nella zona dell'Ortles, nei pressi di Cima Vertana, coinvolgendo due gruppo di scialpinisti di nazionalità tedesca. Il primo gruppo, composto da tre persone, è stato completamente travolto e i tre alpinisti ri - facebook.com Vai su Facebook
