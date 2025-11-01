Valanga in Alto Adige morti 3 escursionisti tedeschi

Una valanga si è staccata in Alto Adige nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, coinvolgendo un gruppo di cinque scialpinisti di nazionalità tedesca. Al momento, secondo quanto riferisce il soccorso alpino, si registrano tre vittime. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, coordinate dalla stazione del soccorso alpino di Solda con il supporto delle stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di finanza, del servizio di elisoccorso e dei vigili del fuoco a valle. Le vittime sono due uomini e una donna, travolti dalla slavina mentre stavano salendo lungo un canalino nella parete nord con picozza e ramponi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

