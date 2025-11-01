Vagnoli Fonte e Sabene | il caso delle chat private che scuote il femminismo social

Thesocialpost.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda che intreccia attivismo, social network, rapporti personali e accuse giudiziarie ha infiammato il dibattito pubblico. Al centro ci sono Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene, note influencer e attiviste nel campo del femminismo e dei diritti, già indagate per stalking in due differenti procedimenti. A riaccendere l’attenzione sul caso è un articolo di Selvaggia Lucarelli pubblicato sul Fatto Quotidiano, in cui compaiono estratti di una chat privata denominata “Fascistelle”, contenente frasi offensive e violente indirizzate a figure pubbliche e non solo. Secondo quanto riportato, in quel gruppo comparivai sprezzanti su Liliana Segre, Sergio Mattarella, giornalisti, scrittrici e persone legate agli ambienti culturali e attivisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

