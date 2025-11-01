La presidente del CONDAV ha ribadito la sua posizione contraria all’obbligo del Vaccino Covid, richiamando il principio di libertà di scelta: “Nel momento in cui voi siete sicuri che non c'è la possibilità che esista un effetto collaterale e la medicina rischio zero non esiste. Non può esistere obbl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, presidente CONDAV Nadia Gatti su effetti avversi: “Nostri figli danneggiati o morti, no a obbligo inoculazione farmaco nocivo” - VIDEO