Vaccino Covid a mRNA evidenziato possibile legame tra siero Pfizer e Moderna con la nascita di tumori o la ricrescita di essi - STUDIO della UPO
Lo studio del professor Ciro Isodoro dell'Università del Piemonte Orientale si aggiunge a tutta una serie di studi fatti in merito alla correlazione tra vaccino Covid e aumento dei tumori, e più in generale agli effetti avversi causati dai sieri Un nuovo studio, condotto dal professor Ciro Is. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
