Vaccino antinfluenzale | quando e perchè vaccinarsi

Dal 14 ottobre è partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025 in Piemonte, che ha visto nelle prime due settimane l’inoculazione di oltre 350 mila dosi.Perché vaccinarsi: i consigli della RegioneLa vaccinazione è il modo migliore di prevenire l’influenza, perché aumenta molto la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Prosegue la campagna vaccinale antinfluenzale in Abruzzo! Il vaccino antinfluenzale è il modo più efficace per proteggerti dall’influenza, ridurre il rischio di complicanze e tutelare chi ti sta vicino. È raccomandato e gratuito per: Persone dai 60 anni in su D - facebook.com Vai su Facebook

È iniziata la campagna per il vaccino antinfluenzale: il calendario delle Regioni. - X Vai su X

Vaccini in farmacia, in Lombardia 270 mila dosi di antinfluenzale, anti-Covid e anti-pneumococco - In Lombardia sono state somministrate oltre un milione di dosi di vaccino antinfluenzale di cui circa 215 mila nelle farmacie, dove sono disponibili anche l’anti- Si legge su farmacista33.it

Vaccino antinfluenzale e Covid, via alla campagna: il calendario regione per regione - 2026 al via in tutta Italia: vaccinazioni gratuite e priorità ai soggetti fragili. quifinanza.it scrive

Quanto costa il vaccino antinfluenzale 2025-2026 (e dove farlo) - Quali sono le regole della campagna vaccinale di quest'anno? money.it scrive