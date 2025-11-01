Vaccinazioni antinfluenzali gratuite | attivate due linee extra per rispondere alle richieste
Bergamo. Forte afflusso ieri per tutta la giornata e questa mattina alla Fiera di Bergamo per “PreVieni in Fiera”, la due giorni parte della campagna antinfluenzale d’autunno di Regione Lombardia, promossa sotto l’egida di Promoberg da ASST Papa Giovanni XXIII e ATS Bergamo, in collaborazione con ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest, Moltissimi i cittadini che si sono presentati in Fiera in via Lunga a Bergamo andando ad aggiungersi al milione di lombardi già vaccinati contro l’influenza nelle ultime settimane. Per far fronte alla grande partecipazione, la rete sanitaria ha subito attivato due ulteriori linee vaccinali, portando a nove i punti operativi complessivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
