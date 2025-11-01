Bergamo. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso ha dato il via venerdì 31 ottobre all’Ospedale da Campo della Sanità Alpina ANA – allestito all’interno del polo fieristico di via Lunga in occasione della 46ª Fiera Campionaria di Bergamo – alla campagna di prevenzione “PreVieni in Fiera”, vaccinando simbolicamente Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. A testimoniare il valore di questo gesto di prevenzione anche Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII e Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl, che hanno scelto di vaccinarsi in Fiera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Vaccinazioni antinfluenzali e anti-Covid gratuite in Fiera a Bergamo