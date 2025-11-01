Vaccinazioni antinfluenzali e anti-Covid gratuite in Fiera a Bergamo
Bergamo. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso ha dato il via venerdì 31 ottobre all’Ospedale da Campo della Sanità Alpina ANA – allestito all’interno del polo fieristico di via Lunga in occasione della 46ª Fiera Campionaria di Bergamo – alla campagna di prevenzione “PreVieni in Fiera”, vaccinando simbolicamente Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. A testimoniare il valore di questo gesto di prevenzione anche Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII e Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl, che hanno scelto di vaccinarsi in Fiera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
30 ottobre. Farmacia Comunale Magnago. Studio 1 / primo piano. Grazie alle Nostre Dottoresse Barbara e Silvia impegnate con il Presidente di Noi per Voi , Davide Grassi per le Vaccinazioni Antinfluenzali .#Impegno #Passione #FarmaciaComunaleMagnag - facebook.com Vai su Facebook
Vaccino antinfluenzale e Covid, via alla campagna: il calendario regione per regione - 2026 al via in tutta Italia: vaccinazioni gratuite e priorità ai soggetti fragili. Riporta quifinanza.it
Campagna antinfluenzale nelle farmacie lombarde: dai farmacisti oltre 215mila vaccinazioni in poco più di due settimane - pneumococco: un risultato che premia l’impegno e la professionalità dei farmacisti e ... comunicati-stampa.net scrive
Campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026: obiettivo 75% di copertura e co-somministrazione anti-Covid - Al via la campagna vaccinale antinfluenzale 2025- Segnala infocilento.it