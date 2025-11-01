La mappa del potere nel Caribe è cambiata in pochi giorni. La flotta statunitense è cresciuta di numero e capacità, i caccia di quinta generazione hanno trovato casa a Porto Rico, i bombardieri strategici hanno mostrato i muscoli sopra il mare. Nel frattempo, la Casa Bianca ha spento l’allarme più inquietante: «no, non stiamo considerando . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Usa-Venezuela, navi e jet già in posizione: Trump nega l’attacco, ma la postura è da strike