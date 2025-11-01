Usa taglia da 50 milioni su Nicolás Maduro | come funziona l’offerta e quali scenari apre
Cinquanta milioni. Fermiamoci un istante su quel numero: negli Stati Uniti è la somma promessa a chi fornirà indicazioni capaci di portare all'arresto o alla condanna di Nicolás Maduro per narcotraffico. Non è uno slogan, né un colpo di teatro: è una misura federale vera, incardinata nei programmi di ricompensa del Dipartimento di Stato, con
Venezuela, gli Usa raddoppiano la taglia su Maduro a 50 milioni - Il procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, ha annunciato che il governo di Donald Trump ha aumentato a 50 milioni di dollari la ricompensa per chi porterà all'arresto del presidente de ...
Il dipartimento di giustizia Usa porta a 50 milioni la taglia sul presidente venezuelano Maduro - L'amministrazione Trump ha raddoppiato a 50 milioni di dollari la ricompensa per l'arresto del presidente del Venezuela Nicolás Maduro, accusato di essere uno dei più grandi ...
Gli Stati Uniti offriranno 50 milioni di dollari a chi darà informazioni utili per l'arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro - Gli Stati Uniti offriranno 50 milioni di dollari a chi darà informazioni utili per l'arresto del presidente del Venezuela Nicolás Maduro: su di lui esiste da tempo una taglia, e l'amministrazione di ...