Usa taglia da 50 milioni su Nicolás Maduro | come funziona l’offerta e quali scenari apre

Sbircialanotizia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquanta milioni. Fermiamoci un istante su quel numero: negli Stati Uniti è la somma promessa a chi fornirà indicazioni capaci di portare all’arresto o alla condanna di Nicolás Maduro per narcotraffico. Non è uno slogan, né un colpo di teatro: è una misura federale vera, incardinata nei programmi di ricompensa del Dipartimento di Stato, con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

usa taglia da 50 milioni su nicol225s maduro come funziona l8217offerta e quali scenari apre

© Sbircialanotizia.it - Usa, taglia da 50 milioni su Nicolás Maduro: come funziona l’offerta e quali scenari apre

Scopri altri approfondimenti

Venezuela, gli Usa raddoppiano la taglia su Maduro a 50 milioni - Il procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, ha annunciato che il governo di Donald Trump ha aumentato a 50 milioni di dollari la ricompensa per chi porterà all'arresto del presidente de ... Lo riporta quotidiano.net

Il dipartimento di giustizia Usa porta a 50 milioni la taglia sul presidente venezuelano Maduro - L'amministrazione Trump ha raddoppiato a 50 milioni di dollari la ricompensa per l'arresto del presidente del Venezuela Nicolás Maduro, accusato di essere uno dei più grandi ... Riporta video.corriere.it

Gli Stati Uniti offriranno 50 milioni di dollari a chi darà informazioni utili per l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro - Gli Stati Uniti offriranno 50 milioni di dollari a chi darà informazioni utili per l’arresto del presidente del Venezuela Nicolás Maduro: su di lui esiste da tempo una taglia, e l’amministrazione di ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Taglia 50 Milioni