Usa Hegseth | Le azioni provocatorie della Cina sono un campanello d' allarme

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario della Difesa Usa Pete Hegseth attacca Pechino e critica le sue attività nel Mar Cinese Meridionale. “Il comportamento della Cina nei confronti dei suoi vicini e del mondo è un campanello d’allarme. Esempi condivisi di intimidazioni, vessazioni e attività illegali che si verificano nelle vostre acque territoriali”, ha detto il rappresentante americano durante il vertice ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) a Kuala Lumpur, in Malesia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

