usa e russia la sfida del riarmo nucleare

Roma, 1 novembre 2025 – In un mondo di potenze atomiche, torna la corsa al bottone rosso. In un mondo in cui le potenze dotate di armi nucleari aumentano, bisogna mostrare chi comanda davvero. E il presidente Donald Trump non vuole certo perdere la gara di chi ha il “bottone rosso” più grande e potente. Essere la prima potenza atomica del pianeta è l’unico primato ancora relativamente saldo, e va difeso. Dall’altra parte, nel mondo multipolare tanto auspicato da Vladimir Putin, ci sono Paesi che stanno sviluppando i propri arsenali rapidamente e che, pur avendo firmato trattati, li violano o li hanno del tutto evitati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

