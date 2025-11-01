Usa-Cina chi ha vinto tra Trump e Xi? La lettura di Castellaneta

Formiche.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Com’è andato davvero l’incontro fra Donald Trump e Xi Jinping? Entrambi i leader sostengono di avere avuto la meglio, in particolare il Presidente Usa che è avvezzo ai toni trionfalistici (“ it was an amazing meeting ”), e rivendicano i risultati ottenuti. Da una parte, Trump ha accolto la tregua commerciale tra Washington e Pechino come la prova che la minaccia di usare le ‘maniere forti’ nei settori ad alta tecnologia abbia funzionato. Dall’altra, Xi ha fatto vedere come la fermezza mantenuta dalla Cina abbia portato a riaprire un canale commerciale importante con la ripresa, ad esempio, delle importazioni statunitensi di semi di soia cinesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

usa cina chi ha vinto tra trump e xi la lettura di castellaneta

© Formiche.net - Usa-Cina, chi ha vinto tra Trump e Xi? La lettura di Castellaneta

Altri contenuti sullo stesso argomento

usa cina ha vintoIl primo round lo ha vinto Xi - La tregua commerciale tra il presidente cinese e Donald Trump avvantaggia la corsa tecnologica di Pechino. limesonline.com scrive

usa cina ha vintoChi ha «vinto» fra Trump e Xi - La geopolitica non è una partita di calcio, però chiunque se ne interessi - corriere.it scrive

usa cina ha vintoAccordo Usa-Cina, Pechino paga dazi tripli rispetto all'Europa ma canta vittoria. Perché? - Trump incassa titoli spendibili, ma Xi ottiene tre vantaggi tattici: evita una escalation tariffaria ancora più dura, conserva integra la leva mineraria, compra tempo per consolidare il riassetto dell ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Cina Ha Vinto