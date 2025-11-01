Usa-Cina chi ha vinto tra Trump e Xi? La lettura di Castellaneta

Com’è andato davvero l’incontro fra Donald Trump e Xi Jinping? Entrambi i leader sostengono di avere avuto la meglio, in particolare il Presidente Usa che è avvezzo ai toni trionfalistici (“ it was an amazing meeting ”), e rivendicano i risultati ottenuti. Da una parte, Trump ha accolto la tregua commerciale tra Washington e Pechino come la prova che la minaccia di usare le ‘maniere forti’ nei settori ad alta tecnologia abbia funzionato. Dall’altra, Xi ha fatto vedere come la fermezza mantenuta dalla Cina abbia portato a riaprire un canale commerciale importante con la ripresa, ad esempio, delle importazioni statunitensi di semi di soia cinesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

