Usa California al voto per decidere su nuova ' mappa' del Congresso
Gli elettori della California si recano alle urne martedì con una sola domanda, ‘sì o no’, sulla scheda elettorale. L’approvazione della Proposition 50 implementerebbe una nuova mappa del Congresso, approvata dalla legislatura statale in agosto, per i prossimi tre cicli elettorali. Dopo il censimento americano del 2030, la commissione statale indipendente per la riorganizzazione dei distretti riprenderà a disegnare le mappe. L’esito di questa misura elettorale potrebbe aiutare a determinare il controllo della Camera degli Stati Uniti dopo le elezioni di medio termine del 2026. Il governatore democratico Gavin Newsom ha spinto per la nuova mappa dopo che il presidente Donald Trump ha esortato gli Stati a guida repubblicana a ridisegnare le loro mappe per aiutare il GOP. 🔗 Leggi su Lapresse.it
