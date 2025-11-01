usa a gaza violazioni della legge statunitense sui diritti umani

Negli USA, a quanto scrive “Il Sole 24 Ore”, l’Ufficio dell’ispettore generale del Dipartimento di Stato, ha rilevato che le unità militari israeliane hanno commesso «centinaia» di potenziali violazioni della legge statunitense sui diritti umani nella Striscia di Gaza. USA, per la prima volta riconosciuta la portata delle azioni israeliane a Gaza. Di rilievo storico quanto scrive un quotidiano americano. Secondo “Il Sole 24 Ore” infatti “il Washington Post cita due funzionari statunitensi. È la prima volta che un rapporto del governo degli Stati Uniti riconosce la portata delle azioni israeliane a Gaza che rientrano nell’ambito di applicazione delle leggi Leahy. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

