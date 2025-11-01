USA a Gaza violazioni della legge statunitense sui diritti umani

Gbt-magazine.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli USA, a quanto scrive “Il Sole 24 Ore”, l’Ufficio dell’ispettore generale del Dipartimento di Stato, ha rilevato che le unità militari israeliane hanno commesso «centinaia» di potenziali violazioni della legge statunitense sui diritti umani nella Striscia di Gaza. USA, per la prima volta riconosciuta la portata delle azioni israeliane a Gaza. Di rilievo storico quanto scrive un quotidiano americano. Secondo “Il Sole 24 Ore” infatti “il Washington Post cita due funzionari statunitensi. È la prima volta che un rapporto del governo degli Stati Uniti riconosce la portata delle azioni israeliane a Gaza che rientrano nell’ambito di applicazione delle leggi Leahy. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

usa a gaza violazioni della legge statunitense sui diritti umani

© Gbt-magazine.com - USA, a Gaza violazioni della legge statunitense sui diritti umani

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

usa gaza violazioni leggeGaza, il rapporto degli Usa su Israele: «Centinaia di potenziali violazioni dei diritti umani». Ma ci vorranno anni per indagare - Gli Usa sovvenzionano l'esercito israeliano; per legge però, se viola il diritto internazionale, non possono più farlo. Riporta msn.com

usa gaza violazioni leggeGaza, il report Usa: Israele è sospettato di aver commesso “centinaia di violazioni dei diritti umani”, ma gli Washington chiude gli occhi - Un report dell'Office of Inspector General USA evidenzia possibili abusi dell'IDF, ma Washington continua a fornire aiuti militari ... Da ilfattoquotidiano.it

usa gaza violazioni leggeRapporto riservato Usa accusa unità militari israeliane di centinaia di violazioni dei diritti umani a Gaza - Un rapporto riservato del governo statunitense ha individuato unità militari israeliane come responsabili di centinaia di potenziali violazioni dei diritti umani a Gaz ... Secondo globalist.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Gaza Violazioni Legge