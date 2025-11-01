Urbino ha un’altra luce | led bella ed economica
Si sono conclusi gli interventi per la riqualificazione dell’illuminazione del centro storico, dei lavori che hanno avuto un duplice obiettivo, quello dell’efficientamento energetico e di un miglioramento tecnico ed estetico. "È stato completato in questi giorni – spiega il sindaco Maurizio Gambini – il passaggio all’illuminazione led anche dei fari in piazza della Repubblica e di quelli che illuminano San Francesco, che erano gli ultimi luoghi previsti dal progetto. Negli anni, si era già intervenuti su torrione San Bartolo, Duomo, chiesa di San Domenico, piazza Rinascimento, portico Volponi di corso Garibaldi, fortezza Albornoz, teatro Sanzio, Data, Torricini e borgo Mercatale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
