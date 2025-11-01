Uragano Sinner travolge Zverev | Parigi è ai suoi piedi e la riconquista del numero 1 a un passo

Quando un giocatore non solo vince, ma annienta l’avversario in semifinale a un Masters 1000, non si parla più di match, ma di manifestazione di superiorità. In questo caso: di una schiacciante dimostrazione di superiorità. Quella che Jannik Sinner ha offerto oggi pomeriggio sul cemento veloce di Parigi-Bercy contro Alexander Zverev è stata una vera e propria sinfonia della potenza, un assolo di precisione chirurgica che ha lasciato il mondo del tennis a bocca aperta. Parigi, Sinner annienta Zverev: per il tedesco ce n’è solo per l’onore delle armi.. Il tabellone del 6-0, 6-1 è impietoso e storico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Uragano Sinner travolge Zverev: Parigi è ai suoi piedi e la riconquista del numero 1 a un passo

