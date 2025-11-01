Uomini e Donne Tina Cipollari senza filtri | Elio antipaticissimo Gemma? Le lancerei un incantesimo per farla rinsavire!

La storica opinionista di Uomini e Donne, ha risposto ad alcune domande su Witty: le stoccate a Gemma e l'ironia su Mario. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Tina Cipollari senza filtri: "Elio antipaticissimo, Gemma? Le lancerei un incantesimo per farla rinsavire!"

