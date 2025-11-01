Uomini e Donne Tina Cipollari senza filtri | Elio antipaticissimo Gemma? Le lancerei un incantesimo per farla rinsavire!

La storica opinionista di Uomini e Donne, ha risposto ad alcune domande su Witty: le stoccate a Gemma e l'ironia su Mario. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Tina Cipollari senza filtri: "Elio antipaticissimo, Gemma? Le lancerei un incantesimo per farla rinsavire!"

Altri contenuti sullo stesso argomento

UOMINI E DONNE io: ci sono solo questi. non trovo i funghi affettati lei: sono quelli in basso a sinistra nella foto che mi stai inviando. - facebook.com Vai su Facebook

Ciro spiega le motivazioni della rottura con Martina! #UominieDonne - X Vai su X

Tina Cipollari svela quale personaggio di Uomini e Donne la “convince meno” e spende parole al miele per il collega Gianni Sperti - Tina Cipollari si è divertita, in occasione della festa di Halloween a rispondere ad alcune domande poste dalla redazione di Uomini e Donne. Scrive isaechia.it

Tina Cipollari sparisce da Uomini e Donne: ecco dov’è finita (e quando tornerà) - Ma niente addio: l’opinionista è impegnata in una nuova avventura su La ... Secondo alfemminile.com

Uomini e Donne: Tina Cipollari assente in studio, svelato il motivo sorprendente - Tina Cipollari è uno dei volti di punta di Uomini e Donne dove commenta le gesta dei tronisti, dame e cavalieri del trono classico e over. Riporta ilsipontino.net