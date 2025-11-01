' Uno sguardo al cielo' convezione per promuovere la cultura della elaborazione del lutto

1 nov 2025

Il Comune e l'Università di Ferrara si uniscono per instaurare una nuova collaborazione orientata a promuovere, nei cittadini, una nuova ‘cultura della perdita', più empatica e consapevole. Si chiama ‘Uno sguardo al cielo’ ed è un progetto nato nel 2011, che con la sottoscrizione della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

