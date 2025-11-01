Università l’Alma Mater si svela | i campus della Romagna aprono le porte al futuro
Bologna, 1 novembre 2025 – Il portale unibo.it è il principale punto di riferimento per chi sta pensando di iscriversi all’università e vuole entrare nel mondo dell’ Alma Mater: al suo interno informazioni sempre aggiornate, i servizi disponibili e i contatti utili per ogni necessità, dai primi passi verso il mondo universitario al desiderio di approfondire la conoscenza dei corsi e delle procedure. Periodicamente, in attesa dell’evento di orientamento annuale che per il 2026 si svolgerà il 24 e il 25 febbraio, l’Università di Bologna organizza open day specifici per ogni corso (il calendario è sempre aggiornato sul sito open. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ogni anno l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ricorda i la "Battaglia dell'Università" in cui, 81 anni fa, caddero 6 universitari dell'Ateneo. Il Corpo Filarmonico Universitario, diretto da @Nicola Carli, ha portato un omaggio musicale alla manifestazion - facebook.com Vai su Facebook