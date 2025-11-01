Sono decine le università italiane che hanno rapporti economici con le società di armamenti e tecnologie per la difesa. Lo dimostra un’inchiesta del mensile Altreconomia, che ha interpellato gli atenei . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Università, i rapporti stretti con i colossi delle armi