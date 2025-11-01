Unimore inizia l’era Rita Cucchiara traguardo storico | Servire questo ateneo è un onore

Modena, 1 novembre 2025 – A Unimore è iniziata l’era di Rita Cucchiara. Sarà lei a guidare l’ateneo per i prossimi sei anni. Ieri in una gremitissima aula magna del Centro servizi didattici di Medicina a Modena in tanti – anche i fondatori dell’allora facoltà di Ingegneria – hanno assistito alla cerimonia del passaggio di consegne tra Carlo Adolfo Porro e la prima rettrice donna in 850 anni di storia dell’Università. @Fotofiocchi Unimore, inizia l’era di Rita Cucchiara. Rita Cucchiara, ha già annunciato che il prossimo 11 novembre sarà in Cina con la Ministra dell’Università e altri 19 rettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

