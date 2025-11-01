Undicesimo furto al bar Capecchi | Basta serve un presidio fisso

Prato, 1 novembre 2025 – E pensare che ottobre doveva essere un mese da incorniciare, con la ventesima candelina spenta sulla torta degli anni d’attività. Bel modo di festeggiare al bar Capecchi, si fa per dire: alla famiglia La Torre la sorpresa l’ha fatta ieri il ladro con un’irruzione notturna e tanto di spaccata per un bottino di quasi un migliaio di euro portato via, oltre ai danni per ripristinare la porta d’ingresso. L’ennesimo furto, l’undicesimo in una zona in balia di degrado e spaccio, tra via Giotto e viale Vittorio Veneto: un record amaro che toglie la voglia di alzarsi presto per andare a tirare su il bandone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

