Un' avventura durata 10 anni chiude l' edicola della zona industriale | E' stato un viaggio umano bellissimo
Era il primo settembre del 2015 quando, a prendere il timone dell'edicola gestita per mezzo secolo dalla famiglia Benvenuti, fu un sorriso femminile che da lì a poco avrebbe conquistato i clienti, entrando nella loro quotidianità. Alessandra Albani, dopo poco più di dieci anni di attività, ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
