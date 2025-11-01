Unanime la giuria | il Premio Luttazzi va a Giuseppe Blanco

Sbircialanotizia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’auditorium del CPM Music Institute di Milano, il giovane pianista Giuseppe Blanco ha conquistato la sesta edizione del Premio Lelio Luttazzi, imponendosi con un brano originale e un omaggio al Maestro. Una vittoria che apre a registrazioni, distribuzione digitale e un prossimo appuntamento al Blue Note con la Jazz Company di Gabriele Comeglio. Un traguardo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

unanime la giuria il premio luttazzi va a giuseppe blanco

© Sbircialanotizia.it - Unanime la giuria: il Premio Luttazzi va a Giuseppe Blanco

Altri contenuti sullo stesso argomento

unanime giuria premio luttazziFinale del Premio Lelio Luttazzi 2025 - Venerdì 31 ottobre 2025 torna a Milano la finale del Premio Lelio Luttazzi: l’appuntamento per la sesta edizione del concorso nazionale dedicato ai giovani autori pianisti jazz dai 16 ai 30 anni è ... Come scrive mentelocale.it

unanime giuria premio luttazziAl CPM di Milano la finale del Premio Lelio Luttazzi - Torna a Milano la finale del Premio Lelio Luttazzi: venerdì 31 ottobre, l’auditorium del CPM Music Institute ospita la finale della sesta edizione del concorso nazionale dedicato ai giovani autori ... Segnala rockol.it

Cerca Video su questo argomento: Unanime Giuria Premio Luttazzi