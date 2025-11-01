Unanime la giuria | il Premio Luttazzi va a Giuseppe Blanco

Nell’auditorium del CPM Music Institute di Milano, il giovane pianista Giuseppe Blanco ha conquistato la sesta edizione del Premio Lelio Luttazzi, imponendosi con un brano originale e un omaggio al Maestro. Una vittoria che apre a registrazioni, distribuzione digitale e un prossimo appuntamento al Blue Note con la Jazz Company di Gabriele Comeglio. Un traguardo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

