Unanime la giuria | il Premio Luttazzi va a Giuseppe Blanco
Nell’auditorium del CPM Music Institute di Milano, il giovane pianista Giuseppe Blanco ha conquistato la sesta edizione del Premio Lelio Luttazzi, imponendosi con un brano originale e un omaggio al Maestro. Una vittoria che apre a registrazioni, distribuzione digitale e un prossimo appuntamento al Blue Note con la Jazz Company di Gabriele Comeglio. Un traguardo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
