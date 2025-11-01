Una vulcanologa a teatro | a Settimo Torinese c' è Sabrina Mugnos

Dal fuoco dei vulcani alle fornaci delle stelle, dal volto di un universo sempre più sorprendente alle origini ancora misteriose della nostra civiltà. Zaino in spalla come i primi esploratori, Sabrina Mugnos accompagna il pubblico dei più giovani in un viaggio alla scoperta del grande spettacolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

