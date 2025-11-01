Una violenza impressionante contro i civili | il racconto dell’ong Coopi dal Sudan devastato dalla guerra

“Una violenza devastante e impressionante portata avanti casa per casa”. Chiara Zaccone, capomissione dell’ong Coopi in Sudan, descrive così ciò che sta subendo in queste ore la popolazione civile di El Fasher, nel nord Darfur. Da quando i militari della Rsf, le Forze di supporto rapido, hanno stretto la morsa sulla città sono stati documentati massacri e uccisioni di massa. “Dal 25 ottobre l’assedio è peggiorato e la violenza è arrivata fino al centro della città, dove abbiamo l’ufficio” racconta Zaccone in questa testimonianza video che ha inviato al Fattoquotidiano.it da Port Sudan. L’ultimo operatore Coopi rimasto è riuscito a mettersi in salvo scappando a piedi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una violenza impressionante contro i civili”: il racconto dell’ong Coopi dal Sudan devastato dalla guerra

