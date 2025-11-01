Una tesi ‘sbagliata’ e quell’incontro con Laura Betti | così grazie a Pasolini ho trovato la mia strada

“ Roma, 31 maggio 1999. Cara Silvia, scusa per il lunghissimo silenzio ma non sappiamo più dove sbattere la testa. Troppo lavoro, troppo caos, troppe ingerenze. Comunque ho potuto leggiucchiare i tuoi due primi capitoli e mi sembrano molto interessanti. In genere ci si addormenta al primo colpo. Dico ‘leggiucchiare’ tanto per sincerità. Non ho più tempo neppure per una valida concentrazione. Laura Betti ”. Non credo potrò mai dimenticare l’emozione provata nell’aprire quella busta che proveniva dall’ Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini, che all’epoca aveva sede ancora in Piazza Cavour, a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una tesi ‘sbagliata’ e quell’incontro con Laura Betti: così, grazie a Pasolini, ho trovato la mia strada

