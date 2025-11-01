Una strada per i lavoratori edili via libera del Comune

Casertanews.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tributo al centro di formazione per la professione edile è stato quello riconosciuto dall'amministrazione comunale di Macerata Campania con l'intitolazione di ‘Via del Lavoro’.Il sindaco Giovanni Battista Di Matteo e la sua giunta ha ritenuto opportuno intitolare una strada del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

