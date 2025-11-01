Una salvietta sporca sul calorifero | l' opera shock di Nicolò Tomaini arriva a Maleo
Una salvietta da bidet apparentemente sporca, appoggiata su un calorifero domestico. Nulla di più, nulla di meno. È questa l'installazione con cui Nicolò Tomaini, artista 34enne di Lecco, torna a far discutere il mondo dell'arte contemporanea.L'installazione alla pesa pubblica di MaleoDal 1° al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
