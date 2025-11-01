Una ricetta che esalta i più tipici prodotti autunnali tratta dal libro Funghi di Émilie Franzo

P orcini, finferli, prataioli. Una torta salata a base di funghi più zucca uguale autunno. E il bel libro Funghi (Guido Tommasi Editore) li declina in tante ricette inedite, belle da vedere prima che squisite da gustare. P.S. Gli shiitake li trovate ormai un po’ ovunque, anche nei negozi bio. Ricette d’autunno, tra zucca, cavolo nero e tartufo X Leggi anche › Tagliatelle funghi e castagne per celebrare l’autunno INGREDIENTI X 4: Pasta sablée: 250 g farina 125 g burro 1 pizzico di sale 1 cucchiaio d’acqua ghiacciata 1 uovo. Guarnizione: 500 g zucca 250 g funghi shiitake 1 cipolla 2 spicchi d’aglio 2 cucchiai di salsa di soia 100 g formaggio di capra fresco olio evo, sale e pepe. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una ricetta che esalta i più tipici prodotti autunnali, tratta dal libro "Funghi" di Émilie Franzo

