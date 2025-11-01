Una persona scappò dal luogo del delitto Nuove rivelazioni sul caso di Meredith Kercher

Si torna a parlare dell'omicidio di Meredith Kercher, caso di cronaca nera risalente al primo novembre 2007. A distanza di tanti anni (sono ormai diciotto) ci si interroga ancora sulla vicenda, rimasta controversa. Intervistato da La Stampa, l'ex pm Giuliano Mignini ha ammesso le criticità riscontrate durante le indagini, e ha rivelato anche dei dettagli molto importanti. Forse anche sulla triste storia di Meredith c'è ancora da fare tanta chiarezza. Ad oggi, le indagini e il processo relativi al delitto di Perugia hanno portato alla condanna in via definitiva di Rudy Guede, mentre Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati assolti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

