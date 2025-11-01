Una partita a scacchi contro Thorstvedt | Barella è la regina

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trailer della nostra intervista ( guarda il video integrale sul nostro canale YouTube ) a Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo ci ha aperto il suo mondo mentre ci mangiava un alfiere. Norvegese doc, nato e cresciuto a Stavanger, città famosa per le case colorate e perché apre la via che porta ai fiordi, nel tempo libero si rilassa con gli scacchi, il suo passatempo preferito. “Ci sono diverse similitudini con il calcio”. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

