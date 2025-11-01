Una partita a scacchi contro Thorstvedt | Barella è la regina
Il trailer della nostra intervista ( guarda il video integrale sul nostro canale YouTube ) a Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo ci ha aperto il suo mondo mentre ci mangiava un alfiere. Norvegese doc, nato e cresciuto a Stavanger, città famosa per le case colorate e perché apre la via che porta ai fiordi, nel tempo libero si rilassa con gli scacchi, il suo passatempo preferito. “Ci sono diverse similitudini con il calcio”. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
L’ESERCIZIO DEL MERCOLEDÌ MIHAI SUBA, L’ICONOCLASTA Si può mai pensare che un giocatore che ha appreso il gioco degli scacchi a diciannove anni, possa arrivare un giorno a un passo dalla qualificazione per il torneo dei candidati? Così è succes - facebook.com Vai su Facebook
Una partita a scacchi contro Thorstvedt: "Barella è la regina" - Attacco alla cassaforte di Anna Bettozzi, detta «Lady Petrolio»: la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 106 milioni di euro nell’inchiesta sulla Max Petroli Italia, partita nel 2021. Si legge su msn.com