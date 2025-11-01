Una nuova dottoressa e una nuova farmacia per Orte
Orte si prepara a un doppio cambio importante nel settore sanitario. Da lunedì 3 novembre la dottoressa Benedetta Trapè prende il posto di Paola Palombo come medico di medicina generale al Centro salute di Orte, a seguito della cessazione improvvisa di Palombo. Gli orari di Trapè sono il lunedì. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altre letture consigliate
Taglio del nastro per la nuova gestione della Farmacia Villa Pisani di Stra! Sabato scorso il Sindaco Andrea Salmaso e l’Assessore al Commercio Roberto Guzzonato, insieme alla Dottoressa Camilla Boscolo Bielo, hanno inaugurato ufficialmente la nuova - facebook.com Vai su Facebook
Medici di base, a San Biagio arriva la nuova dottoressa. Bukuri Zeraj ha aperto il suo ambulatorio sopra la farmacia - Ha aperto il suo ambulatorio proprio sopra la farmacia di Olmi (San Biagio), in via Postumia Ovest al civico 243. Da ilgazzettino.it
Si inaugura la nuova Farmacia2 di Orte nel quartiere di Petignano Bordo San Lorenzo - NewTuscia – ORTE – Il 3 novembre ???????? ?? ???????????????? ???? ?????????? ???????????????? ???????????????? ???? ????????, ?????? ?????????????????? ?????????? ?????? ?????????????? – ??????????? ... Lo riporta newtuscia.it
Apre una nuova farmacia. L’ex scuola abbandonata porta servizi e lavoro - Il presidente Bartolesi: "Un’opportunità" Empoli, 29 marzo 2024 – Non c’è due senza tre. Lo riporta lanazione.it