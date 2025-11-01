una messa in memoria di mattia piscaglia

Cesenatico non dimentica Mattia Piscaglia, il ragazzo deceduto il 6 novembre 2018 a soli 22 anni a causa di seri problemi cardiaci con i quali purtroppo ha dovuto convivere sin dalla nascita. La famiglia ha organizzato una messa che sarà celebrata lunedì sera alle 19, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti, nel quartiere Madonnina-S.Teresa. In un manifesto affisso in questi giorni, i genitori hanno voluto ricordare Mattia con una bella foto del giovane, la frase "sei sempre nei nostri cuori" e lo scudetto dell’Inter, la squadra del cuore di Mattia, che proprio quella tragica sera di sette anni fa il 22enne stava seguendo in televisione durante una partita contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

