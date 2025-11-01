Una lezione dedicata ai funghi secchi

Antiche pratiche, mai archiviate e ancora oggi praticate. Si parla ancora di funghi a Palazzo Achilli domani, domenica 2 novembre alle 16, in una trattazione inedita dedicata ai funghi secchi e alle tecniche di conservazione. E’ l’ultimo appuntamento di "Mykes: una montagna di funghi" la rassegna targata Ecomuseo della Montagna Pistoiese. A far da guida sarà Nicola Sitta, micologo e dottore in Scienze Naturali, docente ai corsi di formazione per micologi in diverse regioni italiane e autore di pubblicazioni in materia di micotossicologia ed etnomicologia alimentare. Nelle sue parole sarà possibile scoprire l’origine e l’applicazione delle antiche tecniche di conservazione, come la salagione, ma in particolare l’essiccazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

