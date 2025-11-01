Una lettera firmata da 120 medici non dimostra che i bambini non vaccinati sono più sani

Diverse condivisioni Facebook riportano uno screen del Resto del Carlino QN col titolo «Lettera aperta di 120 medici ‘Più sani i bambini non vaccinati». L’articolo risale all’ottobre 2015 e non è più disponibile online, anche se ne rimane una copia cache. Il testo redatto da Eugenio Serravalle e Roberto Gava era indirizzato al Presidente dell’ Istituto Superiore di Sanità. La lettera circolava già in diversi siti Web ed è ancora disponibile in Rete. C’è solo un problema: non si basa su fonti chiare, come già spiegato dal collega Michelangelo Coltelli su BUTAC ( qui e qui ), che a sua volta cita una “contro-lettera” del virologo Roberto Burioni. 🔗 Leggi su Open.online