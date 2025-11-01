Una lettera firmata da 120 medici non dimostra che i bambini non vaccinati sono più sani
Diverse condivisioni Facebook riportano uno screen del Resto del Carlino QN col titolo «Lettera aperta di 120 medici ‘Più sani i bambini non vaccinati». L’articolo risale all’ottobre 2015 e non è più disponibile online, anche se ne rimane una copia cache. Il testo redatto da Eugenio Serravalle e Roberto Gava era indirizzato al Presidente dell’ Istituto Superiore di Sanità. La lettera circolava già in diversi siti Web ed è ancora disponibile in Rete. C’è solo un problema: non si basa su fonti chiare, come già spiegato dal collega Michelangelo Coltelli su BUTAC ( qui e qui ), che a sua volta cita una “contro-lettera” del virologo Roberto Burioni. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
La lettera firmata dalla maggioranza europeista al Parlamento europeo alla presidente Von der Leyen, firmata dai gruppi dei Popolari, Socialisti e Democratici, Liberali e Verdi è un chiaro e forte segnale politico. Va radicalmente cambiata la proposta della Co - facebook.com Vai su Facebook
Una lettera firmata da 120 medici non dimostra che i bambini non vaccinati sono più sani - La lettera aperta di 120 medici, risalente al 2015, non dimostra che i bambini non vaccinati siano più sani. Come scrive open.online
Contratto medici e dirigenti sanitari. Firma anche la Cimo: “Sì a sottoscrizione tecnica ma solo per tutelare iscritti in sede decentrata” - In una lettera firmata dal presidente Guido Quici e inviata all’Aran il sindacato comunica che apporrà una firma tecnica al Contratto che verrà definitivamente siglato domani. Secondo quotidianosanita.it
Federico II, lettera aperta di 335 medici: «Basta tagli ai compensi dei ricercatori» - Caos stipendi al Nuovo Policlinico: a 8 giorni dalla pubblicazione della delibera di Palazzo Santa Lucia, arriva una nuova lettera, aperta e indirizzata alla Regione è stata sottoscritta da 335 ... ilmattino.it scrive