Una grande scrittrice Dacia Maraini fa il ritratto del santo più amato d' Italia a partire dal nuovo libro che gli dedica Aldo Cazzullo
C i si chiede perché uno scrittore scelga un personaggio anziché un altro. Solo per onorare una occasione storica? O perché glielo hanno chiesto gli editori? O per paura di non stare coi piedi per terra nel suo tempo? San Francesco festa nazionale, Santa Caterina solennità civile: perché il 4 ottobre è un problema X Leggi anche › San Francesco d’Assisi: 5 libri per conoscerlo meglio Leggendo questo libro su San Francesco di Aldo Cazzullo, ci si rende conto che l’autore in effetti forse ha cominciato spinto dal dovere di commemorare un grande santo, ma mentre lo scriveva e mano mano che avanzava nelle indagini sulla vita del giovane assisano, se ne innamorava. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
«Sembra impossibile, ma una grande scrittrice inglese dell’Ottocento era riuscita a descrivere perfettamente Donald Trump». Harvey Sachs parla di George Eliot, pseudonimo di Mary Anne Evans. Ma ancora prima di lei, Plutarco, Tacito e Svetonio parlavano, - facebook.com Vai su Facebook
Al Circolo Nautico Torre del Greco incontro con la scrittrice Dacia Maraini - Le scuole superiori cittadine a confronto con una grande scrittrice come Dacia Maraini: merito del Circolo Nautico Torre del Greco, che giovedì 30 ottobre ... Come scrive napolivillage.com
Incontro con Dacia Maraini a Torre del Greco - Le scuole superiori di Torre del Greco a confronto con una grande scrittrice come Dacia Maraini: merito del locale Circolo Nautico, che giovedì 30 ottobre offrirà agli studenti di tutti gli istituti ... Si legge su sorrentopress.it
Al Circolo Nautico Torre del Greco incontro con la scrittrice Dacia Maraini, Giovedì 30 ottobre l’iniziativa dedicata agli studenti delle scuole superiori - Gli alunni, che hanno lavorato in classe sul libro “La bambina che vola”, potranno rivolgere domande direttamente all’autrice e discutere i temi dell’opera insieme ai loro insegnanti ... Si legge su ilgazzettinovesuviano.com