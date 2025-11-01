C i si chiede perché uno scrittore scelga un personaggio anziché un altro. Solo per onorare una occasione storica? O perché glielo hanno chiesto gli editori? O per paura di non stare coi piedi per terra nel suo tempo? San Francesco festa nazionale, Santa Caterina solennità civile: perché il 4 ottobre è un problema X Leggi anche › San Francesco d’Assisi: 5 libri per conoscerlo meglio Leggendo questo libro su San Francesco di Aldo Cazzullo, ci si rende conto che l’autore in effetti forse ha cominciato spinto dal dovere di commemorare un grande santo, ma mentre lo scriveva e mano mano che avanzava nelle indagini sulla vita del giovane assisano, se ne innamorava. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una grande scrittrice, Dacia Maraini, fa il ritratto del santo più amato d'Italia a partire dal nuovo libro che gli dedica Aldo Cazzullo