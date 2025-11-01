Una festa dello sport e della corsa podistica a Loreto | arriva la Marcialonga Lauretana giunta all' edizione numero 49

Anconatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LORETO – Adesioni in crescita per la 49ª edizione della “Marcialonga Lauretana”, prestigiosa manifestazione podistica in programma a Loreto Stazione domenica 2 novembre e organizzata dal sodalizio Nuova Podistica Loreto. Quest’anno si preannuncia un’edizione da record, con un numero di iscritti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

