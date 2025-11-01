Una cosa è nascere Lamine Yamal e un’altra è sapere come essere e vivere da Lamine Yamal Valdano
Ecco cosa scrive sul Paìs: "Lamine è uno di quei casi che si verificano ogni dieci o vent'anni e che arrivano per rendere il calcio migliore. Un giocatore a cui la lotteria genetica ha concesso tutte le armi che servono a un fuoriclasse: velocità fisica, tecnica e mentale; audacia nell'inventare; e il coraggio di sfidare avversari, tifoserie, critiche.
