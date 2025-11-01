Una bici da circa un mese ostacola il passaggio dei pedoni in via Campo di Marte

Forlitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo: “Come da foto scattata sabato, in via campo di Marte questa bici incidentata staziona su questo marciapiede da almeno un mese e mezzo ostacolando il passaggio dei pedoni. Sarebbe giusto che qualcuno provvedesse alla sua rimozione prima che qualcuno inciampi e si faccia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

