Una bici da circa un mese ostacola il passaggio dei pedoni in via Campo di Marte
Riceviamo e pubblichiamo: “Come da foto scattata sabato, in via campo di Marte questa bici incidentata staziona su questo marciapiede da almeno un mese e mezzo ostacolando il passaggio dei pedoni. Sarebbe giusto che qualcuno provvedesse alla sua rimozione prima che qualcuno inciampi e si faccia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
