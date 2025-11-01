Un weekend da brivido Villaggio horror e fantasmi Sagre musica e shopping

Weekend di appuntamenti, a cominciare da quello di Albiano Magra. Stasera continua Halloween Village con street food, spettacoli, musica e il ’tunnel dei sospiri’, la ’Madhouse’, vietato ai minori di 14 anni e allestito nei locali della scuola di danza Tap Dancing. Alle 17.30 apertura di area street food e area bimbi, dalle 19 il via ufficiale al ’Villaggio’ e la sezione horror, dove tra performance e animazioni si alterneranno spettacoli a cura di T.D.S. Centro Formazione Danza e Kilibre Art of Events. Il divertimento continuerà fino a notte fonda con Halloween village party dalle 22.30: la consolle a Manu The Beat e Fabry B. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un weekend da brivido. Villaggio horror e fantasmi. Sagre, musica e shopping

