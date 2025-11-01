Un uomo tranquillo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Un uomo tranquillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 1 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Un uomo tranquillo, film del 2019 diretto da Hans Petter Moland. La pellicola, con protagonista Liam Neeson, è il remake del film del 2014 In ordine di sparizione (Kraftidioten), diretto dallo stesso Hans Petter Moland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. A Kehoe, meta sciistica in Colorado, sulle Montagne Rocciose, vive Nelson Coxman (Liam Neeson); sposato felicemente con Grace (Laura Dern), lavora come spazzaneve della cittadina e tutti lo conoscono come Nels. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Un uomo tranquillo: tutto quello che c’è da sapere sul film

