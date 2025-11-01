Un sistema da ripensare | Ormai piove troppo forte Servono nuove strategie
Andrea Pardni di Rete meteo amatori e Meteo Pop, risponde ad alcune domande sugli allagamenti di giovedì, concentrandosi sul territorio di Cascina ma il discorso può essere allargato anche a Pisa. Gli allagamenti sono colpa della cementificazione? O della mancata pulizia di tombini? "A Cascina si è registrato un fenomeno estremo. Anche con caditoie e tombini perfettamente puliti, gli allagamenti ci sarebbero stati". E perché? "Le reti fognarie e di scolo urbano vengono normalmente progettate per intensità tra 20 e 40 mmh. Nel caso di Cascina, le intensità osservate sono state da tre a cinque volte superiori con un picco da 169 mmh, valori estremi per un contesto urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
