Un quarto di secolo dietro il bancone la cartoleria cambia gestione Luogo di incontro e cultura

Ci sarà un nuovo volto all'edicola cartolibreria e ricevitoria Arpinautilus di Santa Sofia. Da lunedì l'attività di via Gentili sarà gestita da Camilla Ceccarelli, che ha preso il testimone da Pierluigi Arpinati e Carla Zadra. La sindaca Ilaria Marianini ha portato il saluto alla coppia di.

